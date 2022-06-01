Патронато - Арсенал Саранди 09 Июля прямая трансляция
09 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Патронато - Арсенал Саранди, которое состоится 09 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Патронато
Парана
Арсенал Саранди
Саранди
Главные тренеры
|Факундо Сава
|Леонардо Маделон
История личных встреч
|10.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 5
|2 : 2
|04.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 18
|2 : 2
|10.04.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|11.03.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 15
|4 : 2
|18.02.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 3
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Химнасия и Эсгрима
|6
|14
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|14
|3
|Банфилд
|6
|11
|4
|Платенсе
|5
|11
|5
|Уракан
|6
|11
|6
|Расинг А
|6
|10
|7
|Годой-Крус
|6
|10
|8
|Атлетико Тукуман
|6
|10
|9
|Аргентинос Хуниорс
|6
|10
|10
|Унион
|6
|10
|11
|Бока Хуниорс
|6
|9
|12
|Ривер Плейт
|6
|8
|13
|Патронато
|6
|8
|14
|Сан-Лоренсо
|5
|7
|15
|Арсенал Саранди
|6
|7
|16
|Атлетико Сармьенто
|5
|7
|17
|Сентраль Кордова
|6
|7
|18
|Эстудиантес
|6
|7
|19
|Индепендьенте
|6
|7
|20
|Тигре
|6
|6
|21
|Колон
|6
|5
|22
|Тальерес
|6
|5
|23
|Велес Сарсфилд
|6
|5
|24
|Ланус
|6
|5
|25
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|26
|Росарио Сентраль
|6
|4
|27
|Альдосиви
|6
|4
|28
|Барракас Сентраль
|5
|3