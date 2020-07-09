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Шахтёр С - Слуцк 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
09 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Шахтёр С
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 09 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      06.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С1 : 1Слуцк
      18.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Слуцк1 : 4Шахтёр С
      02.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 4Шахтёр С
      31.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк0 : 2Шахтёр С
      17.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С1 : 2Слуцк
      19.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк0 : 5Шахтёр С
      15.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С1 : 0Слуцк
      19.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 3Шахтёр С
      13.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С0 : 1Слуцк
      01.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк0 : 2Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1384124-62871,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1383226-102769,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1474322-162559,5
      4 Динамо Мн1374220-132564,1
      5 Минск1371522-202256,4
      6 Шахтёр С1263314-72158,3
      7 Славия-Мозырь1362522-202051,3
      8 Неман1347217-141948,7
      9 Гомель1354415-141948,7
      10 Белшина1445517-201740,5
      11 Торпедо-БелАЗ1352614-161743,6
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Витебск1424811-211023,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест131489-22717,9
      16
      Зона вылета
      		Днепр М1313912-28615,4

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