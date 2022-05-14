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Энергетик-БГУ - Гомель 09 Июля прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
09 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Энергетик-БГУ
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Гомель, которое состоится 09 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Гомель
      Гомель
      Главные тренеры
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      История личных встреч
      23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Гомель4 : 0Энергетик-БГУ
      11.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Энергетик-БГУ3 : 2Гомель
      16.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Энергетик-БГУ1 : 1Гомель
      13.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Гомель3 : 0Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1384124-62871,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1383226-102769,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1474322-162559,5
      4 Динамо Мн1374220-132564,1
      5 Минск1371522-202256,4
      6 Шахтёр С1263314-72158,3
      7 Славия-Мозырь1362522-202051,3
      8 Неман1347217-141948,7
      9 Гомель1354415-141948,7
      10 Белшина1445517-201740,5
      11 Торпедо-БелАЗ1352614-161743,6
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Витебск1424811-211023,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест131489-22717,9
      16
      Зона вылета
      		Днепр М1313912-28615,4

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