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Гран-при Австрии прямая трансляция 09 июля 2022 Спринт смотреть онлайн

Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)
Этап 11, Шпильберг, Австрия. Гран-при Австрии. Спринт
09 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австрии - Спринт, которое состоится 09 июля 2022 года в 17:30 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 11, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
3ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
4ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
5ФранцияЭстебан ОконAlpine
6ДанияКевин МагнуссенHaas
7ГерманияМик ШумахерHaas
8ИспанияФернандо АлонсоAlpine
9ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
10ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
11ТаиландАлександер АлбонWilliams
12ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
13МексикаСерхио ПересRed Bull
14ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
15ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
16АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
17КанадаЛэнс СтроллAston Martin
18КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
19КанадаНиколас ЛатифиWilliams
20ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin

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