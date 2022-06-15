Елена Рыбакина - Онс Жабер 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Центральный корт
09 Июля 2022 года в 16:10 (+03:00). Уимблдон (ж)Финал
Елена Рыбакина
Онс Жабер
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елена Рыбакина - Онс Жабер, которое состоится 09 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Уимблдон (ж), Финал, оно проводится на стадионе: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Центральный корт. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Елена Рыбакина
Казахстан
Онс Жабер
Тунис