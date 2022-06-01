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Торонто - Сан-Хосе Эртквейкс 10 Июля прямая трансляция

Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
10 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Торонто
Сан-Хосе Эртквейкс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Сан-Хосе Эртквейкс, которое состоится 10 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто
      Торонто
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Главные тренеры
      СШАБоб Брэдли
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      История личных встреч
      01.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 2Торонто
      27.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      19.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 1Торонто
      10.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто4 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      17.07.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 1Торонто
      31.05.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто3 : 1Сан-Хосе Эртквейкс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес18 36
      2 Остин18 34
      3 Филадельфия Юнион19 33
      4 Нью-Йорк Сити18 32
      5 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      6 Клёб де Фут Монреаль18 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси18 27
      9 Миннесота Юнайтед19 27
      10 Даллас18 27
      11 Нэшвилл18 27
      12 Сиэтл Саундерс17 26
      13 Цинциннати18 25
      14 Орландо Сити18 25
      15 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      16 Ванкувер Уайткэпс19 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед17 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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