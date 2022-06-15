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Атланта Юнайтед - Остин 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
10 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Атланта Юнайтед
Остин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Остин, которое состоится 10 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атланта Юнайтед
      Атланта
      Остин
      Остин
      Главные тренеры
      МексикаГонсало Пинеда
      СШАДжош Вольфф
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес18 36
      2 Остин18 34
      3 Филадельфия Юнион19 33
      4 Нью-Йорк Сити18 32
      5 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      6 Клёб де Фут Монреаль18 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси18 27
      9 Миннесота Юнайтед19 27
      10 Даллас18 27
      11 Нэшвилл18 27
      12 Сиэтл Саундерс17 26
      13 Цинциннати18 25
      14 Орландо Сити18 25
      15 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      16 Ванкувер Уайткэпс19 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед17 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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