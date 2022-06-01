Чикаго Файр - Коламбус Крю 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
10 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Коламбус Крю, которое состоится 10 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Коламбус Крю
Коламбус
Главные тренеры
|Эзра Хендриксон
|Калеб Портер
История личных встреч
|07.11.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|16.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|20.06.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|12.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|21.08.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|01.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|18.07.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|24.08.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|13.05.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|08.04.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|18
|36
|2
|Остин
|18
|34
|3
|Филадельфия Юнион
|19
|33
|4
|Нью-Йорк Сити
|18
|32
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|32
|6
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|29
|7
|Реал Солт-Лейк
|18
|29
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|27
|9
|Миннесота Юнайтед
|19
|27
|10
|Даллас
|18
|27
|11
|Нэшвилл
|18
|27
|12
|Сиэтл Саундерс
|17
|26
|13
|Цинциннати
|18
|25
|14
|Орландо Сити
|18
|25
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|25
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|24
|17
|Шарлотт
|19
|23
|18
|Портленд Тимберс
|19
|23
|19
|Интер Майами
|17
|22
|20
|Коламбус Крю
|17
|22
|21
|Хьюстон Динамо
|18
|21
|22
|Атланта Юнайтед
|17
|20
|23
|Колорадо Рэпидз
|17
|19
|24
|Торонто
|18
|18
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|18
|26
|Ди-Си Юнайтед
|17
|17
|27
|Чикаго Файр
|18
|17
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|16