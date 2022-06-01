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Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидз 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США), вместимость: 20008
10 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидз

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидз, которое состоится 10 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Колорадо Рэпидз
      Денвер
      Главные тренеры
      СШАПабло Мастроени
      СШАРобин Фрейзер
      История личных встреч
      03.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз1 : 1Реал Солт-Лейк
      17.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк3 : 1Колорадо Рэпидз
      22.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз2 : 1Реал Солт-Лейк
      25.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк3 : 0Колорадо Рэпидз
      13.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк0 : 5Колорадо Рэпидз
      23.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз1 : 4Реал Солт-Лейк
      13.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа D Реал Солт-Лейк2 : 0Колорадо Рэпидз
      25.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк2 : 0Колорадо Рэпидз
      12.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз2 : 3Реал Солт-Лейк
      26.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз0 : 6Реал Солт-Лейк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес18 36
      2 Остин18 34
      3 Филадельфия Юнион19 33
      4 Нью-Йорк Сити18 32
      5 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      6 Клёб де Фут Монреаль18 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси18 27
      9 Миннесота Юнайтед19 27
      10 Даллас18 27
      11 Нэшвилл18 27
      12 Сиэтл Саундерс17 26
      13 Цинциннати18 25
      14 Орландо Сити18 25
      15 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      16 Ванкувер Уайткэпс19 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед17 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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