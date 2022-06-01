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Банфилд - Унион 10 Июля прямая трансляция

10 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
Банфилд
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Банфилд - Унион, которое состоится 10 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Банфилд
      Банфилд
      Унион
      Санта-Фе
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Дабове
      УругвайГуставо Адольфо Мунуа Вера
      История личных встреч
      13.03.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 6 Унион2 : 1Банфилд
      28.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 3 Унион0 : 1Банфилд
      03.11.2019 Аргентина - Примера Тур 12 Банфилд3 : 3Унион
      08.12.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Унион0 : 1Банфилд
      20.03.2018 Аргентина - Примера Тур 20 Банфилд0 : 2Унион
      25.03.2017 Аргентина - Примера Тур 17 Банфилд3 : 1Унион
      26.07.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 18 Унион0 : 0Банфилд
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима6 14
      2 Ньюэллс Олд Бойз6 14
      3 Банфилд6 11
      4 Платенсе5 11
      5 Уракан6 11
      6 Расинг А6 10
      7 Годой-Крус6 10
      8 Атлетико Тукуман6 10
      9 Арсенал Саранди7 10
      10 Аргентинос Хуниорс6 10
      11 Унион6 10
      12 Бока Хуниорс6 9
      13 Ривер Плейт6 8
      14 Патронато7 8
      15 Сан-Лоренсо5 7
      16 Сентраль Кордова6 7
      17 Атлетико Сармьенто6 7
      18 Эстудиантес6 7
      19 Индепендьенте6 7
      20 Росарио Сентраль7 7
      21 Тигре6 6
      22 Колон6 5
      23 Тальерес6 5
      24 Велес Сарсфилд6 5
      25 Ланус6 5
      26 Дефенса и Хустисия6 4
      27 Альдосиви6 4
      28 Барракас Сентраль5 3

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