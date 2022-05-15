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Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 10 Июля прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
10 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 10 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Главные тренеры
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      История личных встреч
      22.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Динамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
      17.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
      07.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Динамо-Брест2 : 3Торпедо-БелАЗ
      13.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
      20.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Динамо-Брест4 : 1Торпедо-БелАЗ
      31.03.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
      16.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо-Брест2 : 0Торпедо-БелАЗ
      06.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Торпедо-БелАЗ2 : 0Динамо-Брест
      29.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Динамо-Брест1 : 0Торпедо-БелАЗ
      16.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Торпедо-БелАЗ1 : 1Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1485126-82969,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1474322-162559,5
      4 Динамо Мн1374220-132564,1
      5 Минск1472524-222354,8
      6 Шахтёр С1263314-72158,3
      7 Славия-Мозырь1362522-202051,3
      8 Гомель1455415-142047,6
      9 Неман1347217-141948,7
      10 Белшина1445517-201740,5
      11 Торпедо-БелАЗ1352614-161743,6
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Витебск1424811-211023,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест131489-22717,9
      16
      Зона вылета
      		Днепр М1313912-28615,4

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