Коринтианс - Фламенго 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
10 Июля 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Фламенго, которое состоится 10 Июля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Паулу Соуза
История личных встреч
|18.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|01.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|14.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|18.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 5
|03.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|06.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 28
|0 : 3
|03.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|19.11.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|3 : 0
|30.07.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|14
|8
|4
|2
|25-10
|28
|66,7
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|3
|4
|19-15
|27
|60,0
|3
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24-17
|27
|60,0
|4
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17-14
|26
|57,8
|5
|Интернасьонал
|15
|6
|7
|2
|22-15
|25
|55,6
|6
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|19-14
|21
|50,0
|7
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18-16
|21
|46,7
|8
|Ботафого
|14
|6
|3
|5
|17-18
|21
|50,0
|9
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19-15
|19
|42,2
|10
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18-15
|19
|45,2
|11
|Коритиба
|15
|5
|3
|7
|18-23
|18
|40,0
|12
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12-17
|18
|40,0
|13
|Ред Булл Брагантино
|15
|4
|6
|5
|20-20
|18
|40,0
|14
|Сеара
|15
|3
|9
|3
|15-15
|18
|40,0
|15
|Аваи
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|40,5
|16
|Атлетико Гояниенсе
|14
|4
|5
|5
|16-19
|17
|40,5
| 17
Зона вылета
|Гояс
|15
|4
|5
|6
|14-18
|17
|37,8
| 18
Зона вылета
|Куяба
|15
|4
|4
|7
|11-17
|16
|35,6
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13-26
|11
|24,4
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|15
|2
|4
|9
|13-21
|10
|22,2