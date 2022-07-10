Гран-при Австрии прямая трансляция 10 июля 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)Этап 11, Шпильберг, Австрия. Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
10 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австрии - Гонка, которое состоится 09 июля 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 11, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|3
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|9
|Мик Шумахер
|Haas
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|14
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|15
|Александер Албон
|Williams
|16
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|17
|Николас Латифи
|Williams
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|19
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo