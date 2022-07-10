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Гран-при Австрии прямая трансляция 10 июля 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)
Этап 11, Шпильберг, Австрия. Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
10 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австрии - Гонка, которое состоится 09 июля 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 11, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
3ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
4ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
5МексикаСерхио ПересRed Bull
6ФранцияЭстебан ОконAlpine
7ДанияКевин МагнуссенHaas
8ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
9ГерманияМик ШумахерHaas
10ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
11АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
12КанадаЛэнс СтроллAston Martin
13КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
14ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
15ТаиландАлександер АлбонWilliams
16ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
17КанадаНиколас ЛатифиWilliams
18ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
19ИспанияФернандо АлонсоAlpine
20ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo

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