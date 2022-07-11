23:42 ()
Свернуть список

Ланус - Уракан 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
Ланус
Уракан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланус - Уракан, которое состоится 11 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланус
      Ланус
      Уракан
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Альмирон
      АргентинаФранк Дарио Куделька
      История личных встреч
      12.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Уракан1 : 0Ланус
      08.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 5 Уракан0 : 1Ланус
      13.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 5 Уракан0 : 0Ланус
      05.11.2019 Аргентина - Примера Тур 12 Уракан0 : 1Ланус
      06.11.2018 Аргентина - Примера Тур 11 Ланус0 : 1Уракан
      28.10.2017 Аргентина - Примера Тур 7 Уракан4 : 0Ланус
      22.06.2017 Аргентина - Примера Тур 29 Ланус2 : 0Уракан
      23.05.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 16 Ланус1 : 3Уракан
      23.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 21 Уракан0 : 0Ланус
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз7 15
      2 Химнасия и Эсгрима6 14
      3 Унион7 13
      4 Платенсе6 12
      5 Расинг А7 11
      6 Банфилд7 11
      7 Уракан6 11
      8 Сан-Лоренсо6 10
      9 Годой-Крус6 10
      10 Атлетико Тукуман6 10
      11 Арсенал Саранди7 10
      12 Аргентинос Хуниорс6 10
      13 Бока Хуниорс7 9
      14 Ривер Плейт6 8
      15 Патронато7 8
      16 Индепендьенте7 8
      17 Сентраль Кордова6 7
      18 Атлетико Сармьенто6 7
      19 Эстудиантес6 7
      20 Росарио Сентраль7 7
      21 Барракас Сентраль6 6
      22 Тигре6 6
      23 Колон6 5
      24 Велес Сарсфилд6 5
      25 Ланус6 5
      26 Тальерес7 5
      27 Дефенса и Хустисия6 4
      28 Альдосиви6 4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close