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Сантос - Атлетико Гояниенсе 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия), вместимость: 16798
11 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 16-й тур
Сантос
Атлетико Гояниенсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Атлетико Гояниенсе, которое состоится 11 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сантос
      Сантус
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Главные тренеры
      АргентинаФабиан Бустос
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      История личных встреч
      13.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 32 Атлетико Гояниенсе0 : 0Сантос
      26.07.2021 Бразилия - Серия А Тур 13 Сантос0 : 1Атлетико Гояниенсе
      07.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Атлетико Гояниенсе1 : 1Сантос
      15.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 16 Сантос0 : 1Атлетико Гояниенсе
      22.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 30 Сантос1 : 0Атлетико Гояниенсе
      02.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 11 Атлетико Гояниенсе1 : 1Сантос
      11.11.2012 Бразилия - Серия А Тур 35 Атлетико Гояниенсе2 : 1Сантос
      12.08.2012 Бразилия - Серия А Тур 16 Сантос2 : 2Атлетико Гояниенсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1484225-102866,7
      2 Атлетико Паранаэнсе1683520-172756,3
      3 Атлетико Минейро1576224-172760,0
      4 Коринтианс1575317-142657,8
      5 Интернасьонал1567222-152555,6
      6 Флуминенсе1573521-152453,3
      7 Фламенго1563618-162146,7
      8 Ботафого1463517-182150,0
      9 Ред Булл Брагантино1656524-202143,8
      10 Гояс1655616-192041,7
      11 Сантос1547419-151942,2
      12 Сан-Паулу1447318-151945,2
      13 Коритиба1553718-231840,0
      14 Америка Минейро1553712-171840,0
      15 Сеара1639416-171837,5
      16 Аваи1552816-251737,8
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1445516-191740,5
      18
      Зона вылета
      		Куяба1544711-171635,6
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1525813-261124,4
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1524913-211022,2

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