Атлетико Минейро - Сан-Паулу 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
11 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 16-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Сан-Паулу, которое состоится 11 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Рожерио Муке Сени
История личных встреч
|26.09.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 22
|0 : 0
|13.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|17.12.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|3 : 0
|04.09.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 7
|3 : 0
|27.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|14.06.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|06.05.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|12.10.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|1 : 0
|18.06.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|14
|8
|4
|2
|25-10
|28
|66,7
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20-17
|27
|56,3
|3
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24-17
|27
|60,0
|4
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17-14
|26
|57,8
|5
|Интернасьонал
|15
|6
|7
|2
|22-15
|25
|55,6
|6
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|21-15
|24
|53,3
|7
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18-16
|21
|46,7
|8
|Ботафого
|14
|6
|3
|5
|17-18
|21
|50,0
|9
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24-20
|21
|43,8
|10
|Гояс
|16
|5
|5
|6
|16-19
|20
|41,7
|11
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19-15
|19
|42,2
|12
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18-15
|19
|45,2
|13
|Коритиба
|15
|5
|3
|7
|18-23
|18
|40,0
|14
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12-17
|18
|40,0
|15
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16-17
|18
|37,5
|16
|Аваи
|15
|5
|2
|8
|16-25
|17
|37,8
| 17
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|14
|4
|5
|5
|16-19
|17
|40,5
| 18
Зона вылета
|Куяба
|15
|4
|4
|7
|11-17
|16
|35,6
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13-26
|11
|24,4
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|15
|2
|4
|9
|13-21
|10
|22,2