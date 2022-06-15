Викингур Р - Мальмё 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 1800
12 Июля 2022 года в 22:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Мальмё, которое состоится 12 Июля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Милош Милоевич
История личных встреч
|05.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|13.07
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|12.07
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|12.07
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|12.07
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|13.07
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|12.07
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|12.07
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|12.07
|Команда
|1
|2
| Тобол К
Ференцварош
|0 : 0
|13.07
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|12.07
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|12.07
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|12.07
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|13.07
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|13.07
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|13.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Динамо З
A13
|19.07
|26.07
| A12
Цюрих
|19.07
|26.07
| A08
Виктория Пльзень
|19.07
|26.07
| A10
A09
|19.07
|26.07
| A07
A06
|19.07
|26.07
| A03
A11
|19.07
|26.07
|Команда
|1
|2
| A02
A14
|19.07
|26.07
| A05
A15
|19.07
|26.07
| A01
A04
|19.07
|26.07
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|19.07
|26.07
| Маккаби Х
Олимпиакос
|20.07
|27.07
| Динамо К
Фенербахче
|20.07
|27.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|02.08
|Команда
|1
|2
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|Команда
|1
|2
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08