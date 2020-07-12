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Шериф - Зриньски 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
12 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шериф
Зриньски

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Зриньски, которое состоится 12 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шериф
      Тирасполь, Молдавия
      Зриньски
      Мостар, Босния и Герцеговина
      Главные тренеры
      ХорватияСтепан Томас
      Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
      История личных встреч
      06.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд Зриньски0 : 0Шериф
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд - 1/2 финала
      Ла Фиорита
      Интер Клуб Эскальдес
      		1 : 2
      Левадия
      Викингур Р
      		1 : 6
      Предварительный раунд - Финал
      Интер Клуб Эскальдес
      Викингур Р
      		0 : 1
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Пюник
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 13.07
      Мальмё
      Викингур Р
      		3 : 2 12.07
      Лудогорец
      Сутьеска
      		2 : 0 12.07
      Балкани
      Жальгирис
      		1 : 1 12.07
      Нью-Сейнтс
      Линфилд
      		1 : 0 13.07
      Лех П
      Карабах
      		1 : 0 12.07
      Шэмрок Роверс
      Хайбернианс
      		3 : 0 12.07
      Шкупи
      Линкольн
      		3 : 0 12.07
      Команда12
      Тобол К
      Ференцварош
      		0 : 0 13.07
      ХИК
      Рижская футбольная школа
      		1 : 0 12.07
      Будё-Глимт
      КИ Клаксвик
      		3 : 0 12.07
      Дюделанж
      Тирана
      		1 : 0 12.07
      Зриньски
      Шериф
      		0 : 0 13.07
      Марибор
      Шахтёр С
      		0 : 0 13.07
      Слован Бр
      Динамо Бт
      		0 : 0 13.07
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Динамо З
      A13
      		19.0726.07
      A12
      Цюрих
      		19.0726.07
      A08
      Виктория Пльзень
      		19.0726.07
      A10
      A09
      		19.0726.07
      A07
      A06
      		19.0726.07
      A03
      A11
      		19.0726.07
      Команда12
      A02
      A14
      		19.0726.07
      A05
      A15
      		19.0726.07
      A01
      A04
      		19.0726.07
      Мидтьюлланн
      АЕК Ларнака
      		19.0726.07
      Маккаби Х
      Олимпиакос
      		20.0727.07
      Динамо К
      Фенербахче
      		20.0727.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      Команда12
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      Команда12
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08

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