Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Раджамангала (Бангкок, Таиланд), вместимость: 65000
12 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 12 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
История личных встреч
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|19.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|20.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.