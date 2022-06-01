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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Раджамангала (Бангкок, Таиланд), вместимость: 65000
12 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 12 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер, Англия
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      История личных встреч
      19.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
      24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
      13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
      24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
      17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
      19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
      20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
      24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
      16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Манчестер Юнайтед
      29.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед1 : 4Ливерпуль
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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