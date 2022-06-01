Колон - Велес Сарсфилд 12 Июля прямая трансляция
12 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колон - Велес Сарсфилд, которое состоится 12 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колон
Санта-Фе
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Хулио Сесар Фальсьони
|Хулио Нестор Ваккари (и.о.)
История личных встреч
|10.05.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 14
|1 : 2
|08.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 5
|0 : 1
|02.12.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 15
|3 : 1
|16.02.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|10.05.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|0 : 1
|15.10.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|07.05.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 14
|2 : 0
|22.08.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 21
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|15
|2
|Химнасия и Эсгрима
|7
|14
|3
|Уракан
|7
|14
|4
|Расинг А
|7
|13
|5
|Годой-Крус
|7
|13
|6
|Атлетико Тукуман
|7
|13
|7
|Унион
|7
|13
|8
|Платенсе
|6
|12
|9
|Банфилд
|7
|11
|10
|Сан-Лоренсо
|6
|10
|11
|Арсенал Саранди
|7
|10
|12
|Аргентинос Хуниорс
|6
|10
|13
|Бока Хуниорс
|7
|9
|14
|Ривер Плейт
|7
|8
|15
|Сентраль Кордова
|7
|8
|16
|Эстудиантес
|7
|8
|17
|Патронато
|7
|8
|18
|Атлетико Сармьенто
|6
|7
|19
|Индепендьенте
|7
|7
|20
|Росарио Сентраль
|7
|7
|21
|Барракас Сентраль
|6
|6
|22
|Тигре
|6
|6
|23
|Колон
|6
|5
|24
|Велес Сарсфилд
|6
|5
|25
|Тальерес
|7
|5
|26
|Ланус
|7
|5
|27
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|28
|Альдосиви
|6
|4