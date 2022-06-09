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Интернасьонал - Америка Минейро 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849
12 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 16-й тур
Интернасьонал
Америка Минейро

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Америка Минейро, которое состоится 12 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интернасьонал
      Порту-Алегри
      Америка Минейро
      Белу-Оризонти
      Главные тренеры
      БразилияМано Менезес
      БразилияВагнер Мансини
      История личных встреч
      14.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 26 Интернасьонал3 : 1Америка Минейро
      28.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 7 Америка Минейро1 : 1Интернасьонал
      16.11.2018 Бразилия - Серия А Тур 34 Интернасьонал2 : 0Америка Минейро
      27.07.2018 Бразилия - Серия А Тур 15 Америка Минейро2 : 1Интернасьонал
      20.09.2016 Бразилия - Серия А Тур 26 Америка Минейро1 : 0Интернасьонал
      11.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 7 Интернасьонал3 : 1Америка Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1585225-102964,4
      2 Коринтианс1685318-142960,4
      3 Атлетико Минейро1677224-172858,3
      4 Атлетико Паранаэнсе1683520-172756,3
      5 Интернасьонал1567222-152555,6
      6 Флуминенсе1573521-152453,3
      7 Сантос1657420-152245,8
      8 Фламенго1663718-172143,8
      9 Ботафого1563617-202146,7
      10 Ред Булл Брагантино1656524-202143,8
      11 Гояс1655616-192041,7
      12 Сан-Паулу1548318-152044,4
      13 Куяба1654713-171939,6
      14 Коритиба1654720-251939,6
      15 Америка Минейро1553712-171840,0
      16 Сеара1639416-171837,5
      17
      Зона вылета
      		Аваи1552816-251737,8
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1545616-201737,8
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1626815-281225,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1625913-211122,9

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