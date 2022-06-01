22:02 ()
Свернуть список

Аргентинос Хуниорс - Тигре 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
Аргентинос Хуниорс
Тигре

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Тигре, которое состоится 12 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аргентинос Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Тигре
      Виктория
      Главные тренеры
      АргентинаГабриэль Алехандро Милито
      АргентинаДиего Эрнан Мартинес
      История личных встреч
      15.05.2022 Аргентина - Примера 1-я фаза - 1/2 финала Тигре1 : 1 3 : 1Аргентинос Хуниорс
      12.11.2018 Аргентина - Примера Тур 12 Тигре2 : 1Аргентинос Хуниорс
      13.02.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Тигре2 : 0Аргентинос Хуниорс
      06.02.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 1 Аргентинос Хуниорс1 : 1Тигре
      03.10.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 27 Аргентинос Хуниорс2 : 1Тигре
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз7 15
      2 Химнасия и Эсгрима7 14
      3 Уракан7 14
      4 Расинг А7 13
      5 Годой-Крус7 13
      6 Атлетико Тукуман7 13
      7 Унион7 13
      8 Платенсе6 12
      9 Банфилд7 11
      10 Сан-Лоренсо6 10
      11 Арсенал Саранди7 10
      12 Аргентинос Хуниорс6 10
      13 Бока Хуниорс7 9
      14 Ривер Плейт7 8
      15 Сентраль Кордова7 8
      16 Эстудиантес7 8
      17 Патронато7 8
      18 Атлетико Сармьенто6 7
      19 Индепендьенте7 7
      20 Росарио Сентраль7 7
      21 Барракас Сентраль6 6
      22 Тигре6 6
      23 Колон6 5
      24 Велес Сарсфилд6 5
      25 Тальерес7 5
      26 Ланус7 5
      27 Дефенса и Хустисия6 4
      28 Альдосиви6 4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close