Шахтёр Крг - Аксу 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Шахтёр (Караганда, Казахстан), вместимость: 19500
12 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Аксу, которое состоится 12 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шахтёр (Караганда, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Аксу
Павлодар
Главные тренеры
|Константин Владиленович Емельянов (и.о.)
|Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
|25.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|60,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|57,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|55,6
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|51,1
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|51,1
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|48,9
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|46,7
|9
|Шахтёр Крг
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|40,5
|10
|Аксу
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|40,5
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|41,0
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|33,3
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|28,6
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
|22,2