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Шахтёр Крг - Аксу 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Шахтёр (Караганда, Казахстан), вместимость: 19500
12 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
Шахтёр Крг
Аксу

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Аксу, которое состоится 12 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шахтёр (Караганда, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Крг
      Караганда
      Аксу
      Павлодар
      Главные тренеры
      РоссияКонстантин Владиленович Емельянов (и.о.)
      УкраинаРуслан Владимирович Костышин
      История личных встреч
      25.06.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Аксу1 : 1Шахтёр Крг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1583433-162760,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ордабасы1582525-152657,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Актобе1482420-172661,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1574425-192555,6
      5 Тараз1565418-132351,1
      6 Кайрат1565415-172351,1
      7 Каспий1571716-192248,9
      8 Атырау1556417-152146,7
      9 Шахтёр Крг1452720-201740,5
      10 Аксу1452712-191740,5
      11 Туран1337311-121641,0
      12 Кызыл-Жар1536615-201533,3
      13
      Зона вылета
      		Акжайык143385-141228,6
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1524911-271022,2

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