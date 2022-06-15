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Линфилд - Нью-Сейнтс 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
13 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Линфилд
Нью-Сейнтс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линфилд - Нью-Сейнтс, которое состоится 13 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Линфилд
      Белфаст, Северная Ирландия
      Нью-Сейнтс
      Лансантфрейд, Уэльс
      Главные тренеры
      Северная ИрландияДэвид Джонатан Хили
      АвстралияЭнтони Лимбрик
      История личных встреч
      05.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд Нью-Сейнтс1 : 0Линфилд
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд - 1/2 финала
      Ла Фиорита
      Интер Клуб Эскальдес
      		1 : 2
      Левадия
      Викингур Р
      		1 : 6
      Предварительный раунд - Финал
      Интер Клуб Эскальдес
      Викингур Р
      		0 : 1
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Пюник
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 13.07
      Мальмё
      Викингур Р
      		3 : 2 12.07
      Лудогорец
      Сутьеска
      		2 : 0 12.07
      Балкани
      Жальгирис
      		1 : 1 1 : 0 ДВ
      Нью-Сейнтс
      Линфилд
      		1 : 0 13.07
      Лех П
      Карабах
      		1 : 0 5 : 1
      Шэмрок Роверс
      Хайбернианс
      		3 : 0 0 : 0
      Шкупи
      Линкольн
      		3 : 0 2 : 0
      Команда12
      Тобол К
      Ференцварош
      		0 : 0 13.07
      ХИК
      Рижская футбольная школа
      		1 : 0 2 : 1 4 : 5
      Будё-Глимт
      КИ Клаксвик
      		3 : 0 12.07
      Дюделанж
      Тирана
      		1 : 0 1 : 2
      Зриньски
      Шериф
      		0 : 0 1 : 0
      Марибор
      Шахтёр С
      		0 : 0 13.07
      Слован Бр
      Динамо Бт
      		0 : 0 13.07
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Динамо З
      Шкупи
      		19.0726.07
      Карабах
      Цюрих
      		19.0726.07
      ХИК
      Виктория Пльзень
      		19.0726.07
      A10
      A09
      		19.0726.07
      Жальгирис
      A06
      		19.0726.07
      A03
      A11
      		19.0726.07
      Команда12
      A02
      A14
      		19.0726.07
      A05
      A15
      		19.0726.07
      A01
      A04
      		19.0726.07
      Мидтьюлланн
      АЕК Ларнака
      		19.0726.07
      Маккаби Х
      Олимпиакос
      		20.0727.07
      Динамо К
      Фенербахче
      		20.0727.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      		02.08
      Команда12
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      		09.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      Команда12
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08

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