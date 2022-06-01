Чикаго Файр - Торонто 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
14 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Торонто, которое состоится 14 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Торонто
Торонто
Главные тренеры
|Эзра Хендриксон
|Боб Брэдли
История личных встреч
|29.05.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|03.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|25.07.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|30.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|06.04.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|29.07.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|22.07.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|28.04.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.08.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|22.04.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Остин
|20
|40
|2
|Лос-Анджелес
|18
|36
|3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|33
|4
|Филадельфия Юнион
|19
|33
|5
|Нью-Йорк Сити
|18
|32
|6
|Реал Солт-Лейк
|19
|30
|7
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|29
|8
|Орландо Сити
|19
|28
|9
|Даллас
|19
|28
|10
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|27
|11
|Миннесота Юнайтед
|19
|27
|12
|Нэшвилл
|19
|27
|13
|Сиэтл Саундерс
|18
|26
|14
|Шарлотт
|20
|26
|15
|Цинциннати
|19
|26
|16
|Портленд Тимберс
|20
|26
|17
|Коламбус Крю
|18
|25
|18
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|25
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|24
|20
|Хьюстон Динамо
|20
|22
|21
|Интер Майами
|18
|22
|22
|Атланта Юнайтед
|18
|20
|23
|Колорадо Рэпидз
|18
|20
|24
|Торонто
|19
|19
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|19
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|18
|19
|27
|Ди-Си Юнайтед
|17
|17
|28
|Чикаго Файр
|19
|17