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Колорадо Рэпидз - Орландо Сити 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк (Денвер, США), вместимость: 19374
14 Июля 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Колорадо Рэпидз
Орландо Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колорадо Рэпидз - Орландо Сити, которое состоится 14 Июля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дикс Спортинг Гудс Парк (Денвер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колорадо Рэпидз
      Денвер
      Орландо Сити
      Орландо
      Главные тренеры
      СШАРобин Фрейзер
      КолумбияОскар Пареха
      История личных встреч
      08.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз2 : 1Орландо Сити
      07.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити4 : 3Колорадо Рэпидз
      29.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз1 : 2Орландо Сити
      29.04.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити2 : 0Колорадо Рэпидз
      21.08.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Колорадо Рэпидз0 : 0Орландо Сити
      25.06.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити2 : 0Колорадо Рэпидз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин20 40
      2 Лос-Анджелес18 36
      3 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      4 Филадельфия Юнион19 33
      5 Нью-Йорк Сити18 32
      6 Реал Солт-Лейк19 30
      7 Клёб де Фут Монреаль19 29
      8 Орландо Сити19 28
      9 Даллас19 28
      10 Лос-Анджелес Гэлакси18 27
      11 Миннесота Юнайтед19 27
      12 Нэшвилл19 27
      13 Сиэтл Саундерс18 26
      14 Шарлотт20 26
      15 Цинциннати19 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю18 25
      18 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      19 Ванкувер Уайткэпс19 24
      20 Хьюстон Динамо20 22
      21 Интер Майами18 22
      22 Атланта Юнайтед18 20
      23 Колорадо Рэпидз18 20
      24 Торонто19 19
      25 Спортинг Канзас-Сити20 19
      26 Сан-Хосе Эртквейкс18 19
      27 Ди-Си Юнайтед17 17
      28 Чикаго Файр19 17

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