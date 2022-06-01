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Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эртквейкс 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
14 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эртквейкс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эртквейкс, которое состоится 14 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес Гэлакси
      Лос-Анджелес
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Главные тренеры
      СШАГрег Ванни
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      История личных встреч
      21.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси1 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      27.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      30.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси1 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси0 : 4Сан-Хосе Эртквейкс
      04.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 1Лос-Анджелес Гэлакси
      14.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс0 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      30.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси3 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      13.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси1 : 3Сан-Хосе Эртквейкс
      30.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс3 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      01.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс3 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин20 40
      2 Лос-Анджелес18 36
      3 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      4 Филадельфия Юнион19 33
      5 Нью-Йорк Сити18 32
      6 Реал Солт-Лейк19 30
      7 Клёб де Фут Монреаль19 29
      8 Орландо Сити19 28
      9 Даллас19 28
      10 Лос-Анджелес Гэлакси18 27
      11 Миннесота Юнайтед19 27
      12 Нэшвилл19 27
      13 Сиэтл Саундерс18 26
      14 Шарлотт20 26
      15 Цинциннати19 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю18 25
      18 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      19 Ванкувер Уайткэпс19 24
      20 Хьюстон Динамо20 22
      21 Интер Майами18 22
      22 Атланта Юнайтед18 20
      23 Колорадо Рэпидз18 20
      24 Торонто19 19
      25 Спортинг Канзас-Сити20 19
      26 Сан-Хосе Эртквейкс18 19
      27 Ди-Си Юнайтед17 17
      28 Чикаго Файр19 17

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