Брейдаблик - Унио Эспортива Санта-Колома 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
14 Июля 2022 года в 22:15 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Унио Эспортива Санта-Колома, которое состоится 14 Июля 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Хуан Веласко Дамас
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|0 : 1