Дечич - Динамо Мн 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
14 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дечич - Динамо Мн, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дечич
Тузи, Черногория
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Главные тренеры
|Владимир Янкович
|Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|1 : 1