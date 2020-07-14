Тре Фиори - Фола 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
14 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тре Фиори - Фола, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тре Фиори
Фиорентино, Сан-Марино
Фола
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
Главные тренеры
|Анди Сельва
|Мигель де Абреу Коррейя
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|0 : 1