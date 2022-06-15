КР Рейкьявик - Погонь 14 Июля прямая трансляция
Стадион: КР-вёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 2781
14 Июля 2022 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КР Рейкьявик - Погонь, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: КР-вёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КР Рейкьявик
Рейкьявик, Исландия
Погонь
Щецин, Польша
Главные тренеры
|Рунар Кристинссон
|Йенс Густавссон
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|4 : 1