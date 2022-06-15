Крузейдерс - Мэгпис 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 3383
14 Июля 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейдерс - Мэгпис, которое состоится 14 Июля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Мэгпис
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
|Стивен Бакстер
|Натан Руни
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|2 : 1