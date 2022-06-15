Ларн - Сент-Джозефс 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Инвер Парк (Ларн, Северная Ирландия), вместимость: 3000
14 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - Сент-Джозефс, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Инвер Парк (Ларн, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Сент-Джозефс
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
|Тирнан Линч
|Абрахам Пас Крус
История личных встреч
|05.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|0 : 0