Тузла Сити - Тре Пенне 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 24000
14 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тузла Сити - Тре Пенне, которое состоится 14 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тузла Сити
Симин Хан, Босния и Герцеговина
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Главные тренеры
|Драган Йович
|Стефано Чечи
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|0 : 2