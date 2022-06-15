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Пайде - Динамо Тб 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Раннастаадион (Пярну, Эстония), вместимость: 1500
14 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Пайде
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пайде - Динамо Тб, которое состоится 14 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Раннастаадион (Пярну, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пайде
Пайде, Эстония
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Главные тренеры
ЭстонияКарел Воолайд
ГрузияГеоргий Чиабришвили
История личных встреч
07.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раундДинамо Тб2 : 3Пайде

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