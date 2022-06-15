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Атлетик Клуб Эскальдес - Гзира Юнайтед 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
14 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Атлетик Клуб Эскальдес
Гзира Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Клуб Эскальдес - Гзира Юнайтед, которое состоится 14 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Главные тренеры
АргентинаФедерико Бессоне Луна
МальтаДаррен Абдилла
История личных встреч
05.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раундГзира Юнайтед1 : 1Атлетик Клуб Эскальдес

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