Мура - Сфынтул Георге 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Фазанерия (Мурска-Собота, Словения), вместимость: 3782
14 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мура - Сфынтул Георге, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фазанерия (Мурска-Собота, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мура
Мурска-Собота, Словения
Сфынтул Георге
Суручены, Молдавия
Главные тренеры
|Дамир Чонтала
|Николай Иванович Мандрыченко
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|1 : 2