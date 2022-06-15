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Б-36 Торсхавн - Борац Б-Л 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5000
14 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Б-36 Торсхавн
Борац Б-Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Б-36 Торсхавн - Борац Б-Л, которое состоится 14 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Фарерские островаДан Бримсвуйк
СербияНенад Лалатович
История личных встреч
07.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раундБорац Б-Л2 : 0Б-36 Торсхавн

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