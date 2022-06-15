Дифферданж - Олимпия Л 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург), вместимость: 2400
14 Июля 2022 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дифферданж - Олимпия Л, которое состоится 14 Июля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
|Педру Мигел Резенде
|Гордан Циприч
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|1 : 1