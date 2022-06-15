Хамрун Спартанс - Алашкерт 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Сентенари (Та-Кали, Мальта), вместимость: 2000
14 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Алашкерт, которое состоится 14 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сентенари (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Алашкерт
Мартуни, Армения
Главные тренеры
|Бранко Нишевич
|Карен Барсегян
История личных встреч
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд
|1 : 0