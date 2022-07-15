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Химки - Зенит 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
15 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
ХимкиЗенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Зенит, которое состоится 15 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияСергей Николаевич Юран
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит1 : 0Химки
      24.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Химки1 : 3Зенит
      05.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Зенит2 : 0Химки
      01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Химки0 : 2Зенит
      25.07.2020 Кубок России Финал Зенит1 : 0Химки
      17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Химки2 : 3Зенит
      30.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Химки0 : 4Зенит
      25.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит4 : 2Химки
      01.11.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Зенит1 : 0Химки
      13.07.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Химки1 : 4Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Химки» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Ахмат00000-000,0
      2 Динамо М00000-000,0
      3 Зенит00000-000,0
      4 Краснодар00000-000,0
      5 Крылья Советов00000-000,0
      6 Локомотив М00000-000,0
      7 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      8 Оренбург00000-000,0
      9 Ростов00000-000,0
      10 Сочи00000-000,0
      11 Спартак М00000-000,0
      12 Торпедо М00000-000,0
      13 Урал00000-000,0
      14 Факел00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Химки00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		ЦСКА00000-000,0

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