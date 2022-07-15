Химки - Зенит 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
15 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Зенит, которое состоится 15 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 3
|05.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|25.07.2020
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|30.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 4
|25.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 2
|01.11.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|13.07.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Химки» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|2
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Спартак М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Торпедо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0