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ПСЖ - Кевийи-Руэн 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Учебный центр Ооредоо (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция), вместимость: 1000
15 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
ПСЖ
Кевийи-Руэн

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Кевийи-Руэн, которое состоится 15 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Учебный центр Ооредоо (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж, Франция
      Кевийи-Руэн
      Ле Пети-Кевийи, Франция
      История личных встреч
      14.04.2010 Кубок Франции 1/2 финала Кевийи-Руэн0 : 1ПСЖ

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