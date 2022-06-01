ПСЖ - Кевийи-Руэн 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Учебный центр Ооредоо (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция), вместимость: 1000
15 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Кевийи-Руэн, которое состоится 15 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Учебный центр Ооредоо (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Кевийи-Руэн
Ле Пети-Кевийи, Франция
История личных встреч
|14.04.2010
|Кубок Франции
|1/2 финала
|0 : 1