Ливерпуль - Кристал Пэлас 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
15 Июля 2022 года в 15:35 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Июля 2022 года в 15:35 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
История личных встреч
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 7
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|4 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|20.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0