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Ливерпуль - Кристал Пэлас 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
15 Июля 2022 года в 15:35 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ливерпуль
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Июля 2022 года в 15:35 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Кристал Пэлас
      Лондон, Англия
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      23.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Кристал Пэлас1 : 3Ливерпуль
      18.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 0Кристал Пэлас
      23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
      19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас0 : 7Ливерпуль
      24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль4 : 0Кристал Пэлас
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
      19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль4 : 3Кристал Пэлас
      20.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Кристал Пэлас0 : 2Ливерпуль
      31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
      19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Ливерпуль1 : 0Кристал Пэлас

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