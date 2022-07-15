Гомель - Минск 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
15 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 15 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Минск
Минск
Главные тренеры
|Владимир Владимирович Невинский
|Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|5 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 0
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|3 : 2
|10.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 2
|23.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 2
|18.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|0 : 2
|24.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|2 : 1
|14.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|17.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|14
|8
|5
|1
|26-8
|29
|69,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|14
|8
|4
|2
|26-10
|28
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|14
|7
|4
|3
|22-16
|25
|59,5
|4
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|5
|Минск
|14
|7
|2
|5
|24-22
|23
|54,8
|6
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|7
|Славия-Мозырь
|13
|6
|2
|5
|22-20
|20
|51,3
|8
|Гомель
|14
|5
|5
|4
|15-14
|20
|47,6
|9
|Торпедо-БелАЗ
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|47,6
|10
|Неман
|13
|4
|7
|2
|17-14
|19
|48,7
|11
|Белшина
|14
|4
|5
|5
|17-20
|17
|40,5
|12
|Слуцк
|13
|3
|6
|4
|14-21
|15
|38,5
|13
|Витебск
|14
|2
|4
|8
|11-21
|10
|23,8
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|13
|1
|4
|8
|8-19
|7
|17,9
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|14
|1
|4
|9
|9-23
|7
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|13
|1
|3
|9
|12-28
|6
|15,4