Кайзерслаутерн - Ганновер 96 15 Июля прямая трансляция
15 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганновер 96, которое состоится 15 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганновер 96
Ганновер
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Кристоф Дабровски
История личных встреч
|30.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|1 : 0
|05.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 4
|05.05.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|18.12.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 1
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 0
|26.09.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Айнтрахт Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Повышение
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Ганза Р
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Дармштадт 98
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0