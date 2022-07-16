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ЦСКА - Урал 16 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
16 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 16 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияИгорь Михайлович Шалимов
      История личных встреч
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 2Урал
      17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 1ЦСКА
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
      16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал0 : 1ЦСКА
      01.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА4 : 0Урал
      03.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА1 : 0Урал
      19.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал0 : 0ЦСКА
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит10101-1133,3
      2 Химки10101-1133,3
      3 Ахмат00000-000,0
      4 Динамо М00000-000,0
      5 Краснодар00000-000,0
      6 Крылья Советов00000-000,0
      7 Локомотив М00000-000,0
      8 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      9 Оренбург00000-000,0
      10 Ростов00000-000,0
      11 Сочи00000-000,0
      12 Спартак М00000-000,0
      13 Торпедо М00000-000,0
      14 Урал00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Факел00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		ЦСКА00000-000,0

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