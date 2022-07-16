Оренбург - Крылья Советов 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
16 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 16 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|2 : 1
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 5
|0 : 1
|28.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|03.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 1
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 3
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|0 : 0
|02.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|3 : 2
|01.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 1
|31.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|2
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|3
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Спартак М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Торпедо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0