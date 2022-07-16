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Оренбург - Крылья Советов 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
16 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Оренбург
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 16 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Оренбург2 : 1Крылья Советов
      22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Крылья Советов0 : 1Оренбург
      28.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Крылья Советов1 : 1Оренбург
      20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Оренбург0 : 1Крылья Советов
      03.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Оренбург3 : 1Крылья Советов
      05.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 3Оренбург
      24.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Крылья Советов0 : 0Оренбург
      02.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Оренбург3 : 2Крылья Советов
      01.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Крылья Советов1 : 1Оренбург
      31.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Оренбург1 : 0Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит10101-1133,3
      2 Химки10101-1133,3
      3 Ахмат00000-000,0
      4 Динамо М00000-000,0
      5 Краснодар00000-000,0
      6 Крылья Советов00000-000,0
      7 Локомотив М00000-000,0
      8 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      9 Оренбург00000-000,0
      10 Ростов00000-000,0
      11 Сочи00000-000,0
      12 Спартак М00000-000,0
      13 Торпедо М00000-000,0
      14 Урал00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Факел00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		ЦСКА00000-000,0

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