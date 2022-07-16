Ахмат - Спартак М 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 16 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 3
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 3
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|23.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
|13.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|2
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|3
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Спартак М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Торпедо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0