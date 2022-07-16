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Ахмат - Спартак М 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 16 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      04.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Спартак М2 : 1Ахмат
      03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат0 : 1Спартак М
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат2 : 2Спартак М
      14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М2 : 0Ахмат
      15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
      11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат1 : 3Спартак М
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ахмат1 : 3Спартак М
      16.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М1 : 2Ахмат
      23.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 3Ахмат
      13.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат1 : 2Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит10101-1133,3
      2 Химки10101-1133,3
      3 Ахмат00000-000,0
      4 Динамо М00000-000,0
      5 Краснодар00000-000,0
      6 Крылья Советов00000-000,0
      7 Локомотив М00000-000,0
      8 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      9 Оренбург00000-000,0
      10 Ростов00000-000,0
      11 Сочи00000-000,0
      12 Спартак М00000-000,0
      13 Торпедо М00000-000,0
      14 Урал00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Факел00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		ЦСКА00000-000,0

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