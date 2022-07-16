Нефтехимик - КАМАЗ 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
16 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 16 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
История личных встреч
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|1 : 1
|19.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|29.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|Тур 26
|2 : 0
|28.04.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|Тур 21
|1 : 0
|30.09.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|Тур 11
|1 : 2
|30.07.2018
|Кубок России
|1/128 финала
|2 : 3
|04.11.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|Тур 17
|2 : 3
|18.08.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Повышение
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Плей-офф за повышение
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Волга Ул
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Динамо-Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0