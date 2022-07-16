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Нефтехимик - КАМАЗ 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
16 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия);
Нефтехимик
КАМАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 16 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нефтехимик
      Нижнекамск
      КАМАЗ
      Набережные Челны
      История личных встреч
      02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Нефтехимик1 : 1КАМАЗ
      19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
      04.08.2021 Кубок России 1/64 финала КАМАЗ1 : 0Нефтехимик
      21.08.2019 Кубок России 1/32 финала КАМАЗ2 : 0Нефтехимик
      29.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 26 Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
      28.04.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 21 Нефтехимик1 : 0КАМАЗ
      30.09.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 11 КАМАЗ1 : 2Нефтехимик
      30.07.2018 Кубок России 1/128 финала КАМАЗ2 : 3Нефтехимик
      04.11.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 17 Нефтехимик2 : 3КАМАЗ
      18.08.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 5 КАМАЗ2 : 0Нефтехимик
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Акрон00000-000,0
      2
      Повышение
      		Алания00000-000,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал00000-000,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Балтика00000-000,0
      5 Велес00000-000,0
      6 Волга Ул00000-000,0
      7 Волгарь00000-000,0
      8 Динамо-Махачкала00000-000,0
      9 Енисей00000-000,0
      10 КАМАЗ00000-000,0
      11 Краснодар-200000-000,0
      12 Кубань00000-000,0
      13 Нефтехимик00000-000,0
      14 Родина00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Рубин00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Уфа00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник00000-000,0

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