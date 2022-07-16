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Волга Ул - Енисей 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия), вместимость: 10200
16 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Волга Ул
Енисей

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Енисей, которое состоится 16 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волга Ул
      Ульяновск
      Енисей
      Красноярск
      Главные тренеры
      РоссияАртём Сергеевич Горлов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Акрон00000-000,0
      2
      Повышение
      		Алания00000-000,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал00000-000,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Балтика00000-000,0
      5 Велес00000-000,0
      6 Волга Ул00000-000,0
      7 Волгарь00000-000,0
      8 Динамо-Махачкала00000-000,0
      9 Енисей00000-000,0
      10 КАМАЗ00000-000,0
      11 Краснодар-200000-000,0
      12 Кубань00000-000,0
      13 Нефтехимик00000-000,0
      14 Родина00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Рубин00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Уфа00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник00000-000,0

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